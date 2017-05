Eurovision 2017 : Une candidate demandée en mariage en direct !

Hier soir, des millions de téléspectateurs ont assisté à une demande en mariage pas comme les autres lors des demi-finales de l'Eurovision. Un moment émouvant qui n'a pas manqué de surprendre la principale intéressée, Jana Burceska, candidate représentant la Macédoine au concours musical.

C'est lors du deuxième soir de la compétition à Kiev, en Ukraine, qu'Aleksander, le compagnon de la sulfureuse brune de 23 ans, a demandé la main de sa bien-aimée en direct. Quelques minutes avant l'annonce des résultats de la soirée, le Macédonien a profité du passage d'un des trois présentateurs de la Green Room pour offrir un beau bijou à sa petite amie enceinte. Jana Burceska a bien évidemment accepté la propo­si­tion de son fiancé, tout heureuse, et n'a pas manqué d'enfiler sa bague et de la présenter face à la caméra.

La séquence pleine d'émotion a bien sûr fait réagir le public et le duo de commentateurs français que forment à la perfection Marianne James et Jarry. "Oh mais qu'il l'embrasse au moins sur la bouche ! Ah quand même ils s'embrassent", s'exclame l'humoriste avant de s'étonner : "Mais ils se font un bisou sur la joue ? Pour une bague ? Incroyable." Et si Jana Burceska a été éliminée aux portes de la finale, elle peut cependant être fière d'avoir dit "oui" à son petit ami Aleksander car il s'agit de la toute première demande en mariage depuis la création du concours en 1956. Elle marquera quoi qu'il en soit l'histoire de l'Eurovision.