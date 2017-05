Eurovision 2017 : Victoire du Portugal, Alma est 12e, un streaker sur scène !

Samedi 13 mai, Salvador Sobral, représentant du Portugal, a remporté la 62e édition du concours de l'Eurovision qui s'est déroulé à Kiev en Ukraine. Avec sa chanson Amor pelos dois (aimer pour deux) il a récolté pas moins de 758 points. Une première victoire pour le Portugal. Mais, c'est bien sur la française Alma que les yeux étaient rivés.

La déception est immense

La jolie brune qui est passée en 26e et dernière position n'a pas démérité avec son titre Requiem puisqu'elle a terminé 12e. Si c'est moins bien que la 6e place d'Amir l'année dernière, ce score était tout de même bien meilleur que ceux des prestations des saisons précédentes. Rappelons en effet qu'en 2013 Amandine Bourgeois avait terminé 23e, en 2014 les TYwin Twin avait fait pire avec une 26e position, et en 2015 Lisa Angell n'avait pas fait mieux que la 25e place.

Malgré donc ce score qui est loin d'être honteux, Alma se dit déçue. "Douzième, c'est très honorable, c'est le mot qu'on emploie dans ce genre de situation. Mais la déception est immense parce que j'avais vraiment senti un élan d'amour dans mon pays. J'ai reçu beaucoup de messages de Français qui me disaient qu'ils étaient fiers que je représente leur pays. Je suis déçue pour eux et pour l'équipe qui m'entoure. J'aurais aimé me classer plus haut, parce que je trouve que j'ai rempli le cahier des charges qui m'avait été fixé. Je n'ai aucun regret, je suis très fière de ma prestation et je pense qu'il faut que je le prenne comme ça", a-t-elle déclaré à nos confrères de Puremédias.com.

Elodie Gossuin a encore fait des siennes

L'ex-Miss, sublime hier soir dans une robe Jean Paul Gaultier, a d'abord livré un petit discours sur l'amour, en anglais s'il vous plaît, avant de chanter quelques paroles du titre d'Alma : "Embrasse-moi, dis moi que tu m'aimes..." Une audace applaudie par les commentateurs, Marianne James et Stéphane Bern. Elodie Gossuin avait pourtant juré de ne plus chanter après le fiasco, plutôt drôle, de son "Youhou­hou­hou" l'année dernière. "Je n'ai pas prévu de chanter, je vous promets que je ne chan­te­rai pas. C'est bon, j'ai donné, a-t-elle dit à La Nouvelle Édition, un grand sourire aux lèvres", avait-elle promis dans La Nouvelle édition. Il faut croire que c'est plus fort qu'elle.

Un streaker sur scène

Autre moment fort, un homme s'est invité sur scène et s'est déshabillé alors que Jamala, lauréate de l'Eurovision en 2016, chantait. Evidemment, il a été écarté illico presto par des agents de sécurité.