Eurovision 2019 - Assi Azar : Les photos hot du beau présentateur

Ce samedi 18 mai 2019, la France a les yeux rivés sur la scène du Tel Aviv Convention Center, où se tient la 64e édition de l'Eurovision. Le public a pu remarquer le beau Assi Azar, l'un des présentateurs aux côtés de Bar Refaeli, Erez Tal et Lucy Ayoub.

Sur son compte Instagram suivi par 813 000 abonnés, on peut voir que le séduisant Assi Azar est du genre à faire partager à ses followers des photos de son corps de rêve. Le jeune homme de 39 ans, qui a notamment animé Big Brother et The Next Star en Israël - qui est également le créateur de la série télévisée Beauty and the Baker - possède une silhouette musclée en plus d'avoir une belle gueule. Malheureusement pour celles et ceux qui seraient intéressés, il n'est pas célibataire. En effet, il est marié depuis 2016 à Albert Escolà. Il a fait son coming out en 2005 et, quatre ans plus tard, il faisait partie de la liste des 100 personnalités LGBT les plus influentes au monde selon OUT Magazine.