Eurovision Junior 2018 : Angelina cartonne et offre une 2e place à la France !

Un retour en fanfare !

Après quatorze années d'absence, la France a fait son come-back à l'Eurovision Junior à Minsk (Biélorussie) ce 25 novembre 2018. Une compétition qui était diffusée en direct sur France 2 à partir de 16h et qui a opposé vingt pays.

C'est avec le titre Jamais sans toi, une chanson énergique mêlant le français et l'anglais, que la talentueuse Angelina (12 ans) a défendu nos couleurs lors de cette 16e édition du concours.

Au final, la jeune artiste est loin d'avoir démérité puisque elle s'est hissée jusqu'à la deuxième place du classement et récolté 203 points au total de la part des téléspectateurs (qui votaient par internet) et des différents jurys de professionnels. Aussi, si Angelina a fait sensation avec son titre très positif et sa chorégraphie entraînante, elle a finalement dû s'incliner face à la candidate polonaise Roksana Wegiel qui a engrangé 215 points avec sa chanson Anyone I Want To Be.

Pour rappel, Angelina avait participé et remporté la saison 4 de The Voice Kids, en 2017, en France.

