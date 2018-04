Eurovision : La petite Mercy qui a inspiré Madame Monsieur retrouvée

La petite fille d'une migrante nigériane née il y a un an sur l'Aquarius, bateau humanitaire de l'association SOS Méditerranée, se porte bien. Deux reporters de France Inter ont en effet retrouvé la trace de Mercy et de sa mère dans un camp en Sicile. La bonne nouvelle, annoncée ce 20 avril 2018, arrive en même temps que la sortie de l'album du groupe Madame Monsieur qui s'est inspiré de l'histoire de ce bébé né en pleine mer pour écrire sa chanson Mercy.

Débarquées le jour même de la naissance au port de Catagne, en Sicile, Mercy et sa mère Taiwo ont été prises en charge dans ce qui est aujourd'hui le plus grand camp de réfugiés en Europe. C'est là que les reporters de France Inter ont pu les rencontrer et leur faire découvrir la chanson écrite par le duo Émilie Satt et Jean-Karl Lukas. Il y a un peu plus d'un an, le 21 mars 2017, un journaliste de Nice Matin est à bord de l'Aquarius au moment de la naissance de la petite fille et partage cet heureux mais non moins périlleux événement sur Twitter. Touché par cette histoire, le groupe Madame Monsieur décide d'en faire une chanson qui sera finalement choisie pour représenter la France à l'Eurovision à Lisbonne, le 8 mai 2018.