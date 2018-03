Eurovision : Mort de Lys Assia, la toute première gagnante

À quelques semaines de la finale de la 63e édition du Concours Eurovision de la chanson 2018, qui se tiendra à Lisbonne, nous apprenons la mort de la toute première gagnante, Lys Assia. Cette dernière est décédée samedi 24 mars à l'hôpital de Zollikerberg dans le canton de Zurich, en Suisse. Elle était malade depuis dix ans. Elle avait 94 ans.

Lys Assia a remporté le tout premier concours de l'Eurovision en 1956. Il était organisé à Lugano, en Suisse. À l'époque, les pays participants pouvaient présenter deux chansons. Lys a donc chanté une première fois en allemand Das alte Karussell mais c'est avec son titre français, Le Refrain, qu'elle s'est imposée.

Sur le site officiel du concours, un grand hommage est rendu à la "First Lady" de l'Eurovision. Une artiste dont la carrière internationale lui a permis de chanter pour Elizabeth II, le roi Farouk d'Égypte mais aussi pour la mythique Eva "Evita" Perón, première dame d'Argentine de 1946 à 1952.

La vie est trop courte pour la gaspiller avec des choses insignifiantes

Lys a également été actrice mais c'est avant tout à l'Eurovision que ses admirateurs l'associent. En 1957, un an après sa victoire, elle défend son titre sans succès. En 1958, elle représente de nouveau la Suisse et se classe deuxième. En 2011, elle manque d'être sélectionnée de nouveau malgré le soutien de nombreux fans. Entre-temps, elle est apparue à de nombreuses reprises lors du concours notamment pour les 30e et 50e anniversaire de l'Eurovision... Comment célébrer ces occasions sans la première gagnante ?

Malgré ses problèmes de santé, Lys Assia conservait une certaine joie de vivre, déclarant dans la presse allemande : "La vie est trop courte pour la gaspiller avec des choses insignifiantes. Malheureusement, on s'en rend compte trop souvent quand il est trop tard. Ma vie a été très heureuse et nous ne devrions jamais être jaloux du bonheur des gens." Cette citation a été retrouvée par le site officiel de l'Eurovision. L'équipe présente ses condoléances à Lys Assia et annonce que le Concours lui rendra prochainement hommage.

Un an après la victoire du Portugais Salvador Sobral, avec sa superbe chanson Amar pelos dois, la finale du 63e édition du Concours aura donc lieu à Lisbonne le 12 mai. La France sera représentée par le duo Madame Monsieur avec leur titre Mercy, inspirée par l'histoire vraie d'une enfant nigérienne née sur le bateau d'une ONG qui vient en aide aux migrants.