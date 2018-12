Eva Colas à Miss Univers 2018 : Son costume national très sexy divise

Eva Colas, la première dauphine de Miss France 2018, représente la France lors de l'élection de Miss Univers 2018 qui se tiendra le 17 décembre prochain en Thaïlande. Après avoir dévoilé fin novembre son look aux couleurs de nos Bleus et de la Coupe du monde de football remportée l'été dernier, la sublime jeune femme de 22 ans a publié une vidéo dans laquelle elle révèle à quoi ressemble son costume national. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très sexy !

Sur Instagram, la jolie brune a défilé avec sa tenue aux couleurs de la France. En gros, son costume national est composé d'une traîne bleu, blanc rouge et d'une sorte de deux-pièces sur lesquels ont peut voir apparaître une tour Eiffel et des ballons de football qui scintillent. Une création qui met clairement en avant sa plastique de rêve. "Encore un grand merci à @ladivine_biguglia et @lerevedeluna pour cette création que j'ai adoré porter ce soir ! #missuniverse2018 #missuniverse #missuniversefrance #nationalcostume", a-t-elle commenté en légende.