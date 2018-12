Eva Colas (Miss Univers 2018) frôle la chute : Sa mésaventure lors des répet'

Dimanche 16 décembre 2018 sera un jour particulier pour Eva Colas. Ce jour-là, la première dauphine de Miss France 2018 Maëva Coucke représentera la France au concours Miss Univers 2018, en Thaïlande. Le grand jour approchant, elle a commencé à s'entraîner à marcher avec sa robe de soirée choisie pour l'élection. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Ce vendredi 14 décembre 2018, sur Instagram, la belle brune de 22 ans a dévoilé une vidéo sur laquelle on peut l'admirer en train de marcher dans sa tenue de soirée de Miss Univers signée Jean-Paul Benielli. Une longue robe noir légèrement transparente et surtout moulante qui lui a causé quelques soucis. En légende, Eva Colas – n'est pas un coeur à prendre – a en effet révélé qu'elle avait manqué de tomber à plusieurs reprises lors des répétitions : "C'est définitivement ma robe coup de coeur, mais c'est vraiment difficile de marcher avec à cause des perles sur la traîne de la robe. Pendant les répétitions, j'ai glissé trois fois. C'est pour cela que les organisateurs de Miss Univers m'ont conseillé de tenir une partie de ma traîne avec une main. Je le dis pour anticiper vos commentaires. Et oui, j'ai une autre robe pour la finale."