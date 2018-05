Eva Herzigova bientôt mariée : "Je voudrais me marier à la mairie" !

Bien qu'obsédée par les Kaia Gerber, Bella Hadid et Kendall Jenner, la planète Mode éprouve toujours autant de respect et d'admiration pour les générations précédentes de top models ! Eva Herzigová, qui en fait partie, s'illustre à nouveau dans les pages du prestigieux magazine. En interview dans Lui, la bombe de 45 ans décrit son mariage de rêve, une cérémonie classique, à la mairie...

Eva Herzigová et Gregorio Marsiaj se sont pacsés en 2006 et fiancés l'année dernière. Le mariage approche pour le top model tchèque et son compagnon. Eva décrit l'union de ses rêves : "Je voudrais me marier à la mairie sur King's Road, à Londres. Mais Greg veut se marier à l'église. Je dois donc prendre des cours."

"Vous savez avec le régime [communiste en Tchécoslovaquie, NDLR], je n'ai pas été élevée dans la religion", précise Eva Herzigová à Frédéric Taddeï, auteur de l'interview. Leur court entretien est complété par un édito sur treize pages. La bombe photographiée par Solve Sundsbø pose dans plusieurs tenues, parfois topless et en lingerie transparente.

Eva Herzigová et Gregorio Marsiaj sont les parents de trois garçons. George, Philipe et Edward ont bientôt 11, 7 et 5 ans.