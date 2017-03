Eva Herzigova fiancée : Le top model a dit oui à Gregorio Marsiaj

"Tu es le bon !", écrit Eva Herzigová en légende d'une photo en noir et blanc de son futur mari et d'un de leurs trois enfants, partagée sur Instagram. C'est avec cette publication que l'icône mode tchèque a mis à jour son nouveau statut conjugal. Eva a ainsi indiqué à ses 166 550 followers que Gregorio Marsiaj et elle étaient fiancés. L'histoire d'amour du couple prend un nouveau tournant.

Eva et Gregorio Marsiaj, qui résident à Londres, se sont pacsés en 2006 et se dirigent désormais vers le mariage. Le top model et son compagnon sont également les parents de trois garçons, George, Philipe et Edward, âgés de 9, 6 et 3 ans. Eva Herzigová a déjà été mariée au musicien Tico Torres, le batteur du groupe Bon Jovi. Ils s'étaient dit oui en septembre 1996 et avaient divorcé moins de deux ans plus tard, en juin 1998.

Eva était récemment de passage à Paris où elle a profité de la Fashion Week. Elle a assisté aux défilés Saint Laurent et Christian Dior et participé quelques jours plus tôt à celui de la maison Bottega Veneta, à Milan.