Eva Longoria, amoureuse ébahie : "J'ai l'impression d'être mariée depuis 40 ans"

Voilà maintenant près d'un an qu'Eva Longoria a épousé l'homme d'affaires mexicain José Antonio Baston. En couple depuis 2013, l'actrice de 42 ans et l'entrepreneur de 49 ans s'étaient unis lors d'une cérémonie romantique organisée le 21 mai à Valle de Bravo, au Mexique. Dans deux semaines, les tourtereaux célébreront ainsi leur premier anniversaire de mariage, un événement spécial que vient d'évoquer l'ex-vedette de Desperate Housewives en interview.

Questionnée mardi 9 mai par Entertainment Tonight lors de la première de son dernier film, Low Riders, la sublime égérie L'Oréal s'est épanchée sur sa vie privée. Amoureuse comme au premier jour de son époux, Eva Longoria n'a pas tari d'éloges à son sujet. "On est toujours des jeunes mariés. Il y a des jours où on a l'impression d'être mariés depuis quarante ans, puis il y a d'autres jours où on a le sentiment d'être mariés depuis deux secondes. Cela dépend juste des jours !", a-t-elle déclaré.

J'aime entendre mon mari respirer

Lancée, l'ancienne interprète de Gabrielle Solis a également évoqué l'endroit où elle se trouvera lorsqu'elle fêtera son premier anniversaire de mariage avec José Antonio Baston. "Je serai en déplacement à Cannes avec L'Oréal. C'est ma douzième année avec L'Oréal, donc je serai là-bas et il m'accompagnera, nous en profiterons pour y passer une longue semaine", a-t-elle conclu.

Récemment, Eva Longoria était également interviewée par Health, magazine dont elle fait la couverture pour le nouveau numéro. Sexy en bikini, la star de télévision a de nouveau crié son amour pour l'homme de sa vie. A la question de savoir ce qui la rend "le plus heureuse", elle a ainsi répliqué : "Mon mari. L'entendre respirer me rend heureuse. Je ne me dis pas : 'Oh, j'aime le mariage.' J'aime être mariée à lui. Il est tellement... Je n'arrive même pas à croire que nous nous sommes trouvés", a-t-elle glissé.