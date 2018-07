Eva Longoria : Au naturel, pose avec bébé après l'allaitement

Depuis qu'elle a donné naissance à son fils, Eva Longoria a considérablement ralenti le rythme de ses publications sur les réseaux sociaux. Mais, ce 20 juillet 2018, elle a publié une adorable photo avec Santiago, fruit de ses amours avec son mari José Baston.

Posant au naturel, dans son lit, et l'air visiblement assez fatiguée, l'ancienne star de la série Desperate Housewives a écrit en légende : "Hey @chrissyteigen est-ce que c'est la coupe de cheveux officielle pour l'allaitement ? J'ai l'impression qu'en ce moment j'ai toujours une espèce de choucroute en vrac sur la tête ! C'est trop dur de faire quelque chose d'autre ! #Problèmesdemamans #BébéBaston." La star, qui a déjà retrouvé la ligne comme on a pu le constater sur un récent shooting glamour, fait référence aux nombreuses photos de la femme du chanteur John Legend maman de deux enfants et militante pour l'allaitement. Elle est aussi une figure amusante des réseaux sociaux en raison de son franc-parler et son second degré.

Eva Longoria se repose et profite alors qu'elle était récemment à l'affiche aux États-Unis de la comédie Overboard (90 millions de dollars de recettes) et qu'elle a co-produit la série Grand Hotel attendue à la rentrée sur ABC.

Thomas Montet