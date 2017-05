Eva Longoria : Baiser fougueux à son mari José, qu'elle retrouve à Cannes

Alors que dans quelques jours se tiendra la soirée de l'amfAR, qui a lieu chaque année en marge du Festival de Cannes, un autre événement caritatif qui s'installe durablement s'est tenu le 19 mai en présence de stars. En effet, c'était, comme l'a annoncé la fondatrice Maria Bravo, la 6e édition du Global Gift Initiative, au profit de Global Gift Foundation et Eva Longoria Foundation.

Après Paris et Edimbourg, c'est à l'espace Mouton Cadet Wine Bar (partenaire de la soirée), sur la terrasse du Palais des Festivals, qu'avaient lieu les festivités. Eva Longoria, qui préside l'événement mis sur pied par son amie, était somptueuse dans une robe blanche signée Azzi & Osta, et parfumée par Accord 119 de la maison Caron (partenaire de l'événement). L'ex-star de Desperate Housewives, dont la fondation est représentée lors de cette soirée de charité, a eu la chance de retrouver son mari José Antonio Baston, qui avait traversé l'Atlantique exprès puisqu'ils fêtent leur premier anniversaire de mariage le 21 ! Le couple a ainsi multiplié les bisous et les câlins...

Au cours de la soirée, organisé par Thierry Martino, en charge des Relations Publiques,

on a pu voir, Aux côtés de Camille Sereys de Rothschild, les beaux invités comme Laurie Cholewa (à la présentation) et son compagnon Grégory, Alban Bartoli, George Azzi et Assaad Osta, Melissa Nkonda (dans une robe longue Christophe Guillarmé en tulle vieux rose, parée par Elsa Lee Paris, pochette et escarpins Carmen Steffen, maquillée par Make Up For Ever), Dimash Kudaibergen (de retour après avoir participé à l'édition parisienne), Capucine Anav, Massimo Gargia, Amy Jackson, Kimberley Garner...

Lauréate de la soirée, Gyunel Rustamova a reçu le Global Gift Philthropreneur Award.

Thomas Montet