Eva Longoria biberonne Santiago entre les koalas et les kangourous !

Après plusieurs heures de vol, faisant ainsi effectuer à son fils Santiago son premier long voyage, Eva Longoria a donc rejoint l'Australie. L'actrice de 43 ans ne manque pas d'illustrer son escapade sur ses réseaux sociaux, à commencer par Instagram où elle possède presque 6 millions d'abonnés.

Ce dimanche 16 septembre 2018, l'ancienne star de Desperate Housewives a fait une agréable visite au Currumbin Wildlife Sanctuary dans le Queensland, à un peu plus d'une heure de route de Brisbane. Eva Longoria a particulièrement aimé sa visite dans ce refuge animalier qui abrite des pandas roux, des perroquets, des iguanes, des lémuriens ou encore des koalas. D'ailleurs, l'épouse de José Baston a pris la pose avec ces derniers, comme l'avait fait Céline Dion quelques semaines plus tôt dans un refuge similaire à Perth lors de ses concerts en Australie. Il faut dire que les koalas sont un des emblèmes du pays.

Sur d'autres photos, celle qui va jouer la maman de Dora dans l'adaptation du dessin animé culte, pose avec son craquant Santiago, sage comme une image et confortablement installé contre elle, admirant à distance les kangourous ! Prévoyante, Eva Longoria avait aussi emmené avec elle de quoi nourrir son bébé et on pu la voir le biberonner tranquillement alors qu'elle discutait avec une des soigneuses du refuge. Un joli moment de tendresse.

Eva Longoria va rester quelques jours en Australie, elle qui a bouclé le tournage de la série Grand Hotel, qu'elle produit pour ABC et dans laquelle elle aura un petit rôle.

Thomas Montet