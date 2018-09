Eva Longoria : Chic en combinaison qui met en valeur sa ligne post-grossesse

La maternité lui sied à merveille. Plus heureuse et comblée que jamais depuis qu'elle a mis au monde son premier enfant, un petit bout de chou répondant au nom de Santiago (né le 19 juin dernier), Eva Longoria arbore également de très jolies formes qu'elle sait mettre en valeur. La preuve avec sa dernière publication...

Samedi 1er septembre 2018, l'actrice et productrice de 43 ans a posté une photo où elle apparaît vêtue d'une combinaison noire qui souligne sa silhouette post-grossesse. Décolletée et perchée sur de hauts talons qui accentuent également ses jambes, celle qui a repris le chemin des tournages pour sa série Grand Hotel est tout simplement au top, et elle le sait ! C'est en effet pour promouvoir les nouvelles pièces de sa collection de vêtements éponyme qu'elle joue les mannequins.