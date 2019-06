Eva Longoria : Craquante photo avec Santiago et José pour la fête des Pères

Dimanche 16 juin, les papas étaient à l'honneur. La populaire et sympathique actrice Eva Longoria a pris le temps de saluer son époux José Baston, père de son fils Santiago. La star de 44 ans a posté une craquante photo de son clan sur son compte Instagram.

Eva Longoria a fait fondre le coeur de 6,7 millions d'abonnés en postant une photo d'elle prise à New York en compagnie de son adorable bébé Santiago et de son charmant mari, l'homme d'affaires mexicain José Baston. "Joyeuse fête des Pères à cet incroyable être humain que Dieu a mis sur mon chemin. Je ne me souviens même pas des jours avant l'arrivée de ce magnifique Santi. Tu as été un père extraordinaire pour tes trois enfants avant Santi et de voir à quel point ton coeur a encore grandi quand il est arrivé cela m'a laissée sans voix. De toutes les choses dont j'espère que Santi héritera de toi il y a forcément ta gentillesse, ta compassion, ton grand coeur et bien sûr ta belle apparence. Je suis une meilleure femme car tu es dans ma vie et si Santi devient la moitié de l'homme que tu es alors on sera déjà chanceux", a-t-elle écrit.