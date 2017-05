Eva Longoria : Danse endiablée avec Alessandra Sublet devant Tal

Avant de débarquer à Cannes, notamment pour la 6e édition du Global Gift Initiative, au profit de Global Gift Foundation et Eva Longoria Foundation, en marge du Festival de Cannes, - précédé d'une soirée à Manchester le 17 mai - Eva Longoria était à Paris pour chapeauter la 7e édition de l'incontournable Global Gift Gala, au sein du luxueux George V. Purepeople vous offre aujourd'hui les photos exclusives de cette soirée caritative, vue de l'intérieur.

C'est donc devant une foule de personnalités et de philanthropes, que le 16 mai dernier, Eva Longoria se lançait dans une danse endiablée, durant le dîner, avant la vente aux enchères au profit de l'Unicef, la Global Gift Foundation et la Eva Longoria Foundation. L'ancienne star de Desperate Housewives a ainsi partagé une danse avec le chanteur Dimash Kudaibergen mais aussi avec l'animatrice Alessandra Sublet, pendant que la chanteuse Tal avait pris le micro. Naturelle et toujours spontanée, l'actrice américaine d'origine mexicaine a encore fait sensation et séduit tous les convives présents, avec le chien de Pamela Anderson, Zoubisoubisou, en première ligne. Le compagnon à quatre pattes de l'ex-icone d'Alerte à Malibu a apparemment adoré Eva Longoria.

Durant cette soirée caritative, on retrouvait dans ce parterre de célébrités : Amel Bent, Capucine Anav, l'ex de Caroline Receveur, Valentin Lucas, Lorie Pester, mais aussi Anggun, qui a chanté sur scène, tout comme Joshai et Merwan Rim, les nouveaux Moïse et Ramsès des Dix Commandements (ils ont repris de manière très intense Mon frère). Merwan Rim a même eu l'occasion de faire écouter à Eva Longoria, de la musique. L'un de ses morceaux ?

Dans la foulée, Elisa Tovati, Alessandra Sublet, Tonya Kinzinger et ses collègues de DALS, Maxime Dereymez et Christian Millette, Flora Coquerel (et son chéri Ugo), Aïda Touihri enceinte, le tandem glamour de Clem Agustin Galiana et Lucie Lucas, Marco du Bachelor, Slimane, Massimo Gargia ou encore Bernard Montiel étaient également présents dans la grande salle de gala.