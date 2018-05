Eva Longoria, enceinte : Face aux kilos de grossesse, une célébrité en renfort ?

Fin prête, après une épique baby shower aux allures de pyjama party le 5 mai 2018, à accueillir au mois de juin son premier enfant, fruit de ses amours avec son mari José Baston (par ailleurs déjà père de trois enfants issus d'une relation antérieure), Eva Longoria se projette déjà dans la maternité... et dans la quête de la silhouette retrouvée.

L'actrice et productrice de 43 ans commencerait déjà à réfléchir à la meilleure manière de perdre ses kilos de grossesse, elle qui n'hésite pas à afficher ses formes plantureuses du moment dans des tenues moulantes, et pourrait bien profiter des précieux conseils d'une star du fitness bien connue : Brooke Burke. A 46 ans et après avoir mis au monde quatre enfants issus de deux mariages, cette dernière, actuellement en instance de divorce avec David Charvet, affiche un physique incroyable, résultat d'une discipline qu'elle partage avec celle qui regardent ses vidéos de séances de sport et ont téléchargé son appli mobile.

Les deux femmes se sont croisées jeudi dernier à Los Angeles dans un bar-restaurant de Los Angeles à l'occasion d'un dîner sous l'égide de la Global Gift Foundation USA, où l'ex-héroïne de Desperate Housewives, entourée à table d'autres personnalités comme Melanie Griffith et Rosanna Arquette, n'a pas fait l'impasse sur les bouchées de poulet frit. Tout en plaisantant avec Brooke Burke sur le fait qu'elle voulait "faire du sport avec elle afin de retrouver la ligne rapidement", selon un témoin qui a rapporté cette échange à la Page Six du New York Post. Une plaisanterie, vraiment ? Ou une vérité abordée avec décontraction ? Wait and see...

En attendant de passer à la prochaine étape, Eva Longoria vit sa grossesse d'une manière pleinement épanouie. Et c'est d'ailleurs ce qu'a constaté ce même témoin, déclarant qu'elle était "de très bonne humeur et tout sourire tout au long de l'événement" : "Elle avait souvent les mains sur son ventre. Elle était en talons hauts et ne pouvait pas rester debout trop longtemps", a-t-il également observé.