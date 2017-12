Eva Longoria enceinte : La star de 42 ans attend son premier enfant !

Les félicitations sont de rigueur pour Eva Longoria et son époux Jose Antonio Baston. Mardi 19 décembre 2017, le représentant de la star de 42 ans a confirmé sa grossesse auprès des différents médias américains, dont le site TMZ. Le sexe a également été révélé : c'est un petit garçon qui viendra rejoindre la famille au printemps ! S'il s'agit du premier enfant pour l'ex-vedette de la série Desperate Housewives, ce n'est pas le cas pour l'homme d'affaires mexicain qui s'apprête officiellement à remettre le nez dans les couches et les biberons. De son premier mariage avec l'actrice Natalia Esperon (dont il a divorcé en 2005), l'entrepreneur a eu quatre enfants : Natalia (22 ans) et les triplés Mariana, Jose Antonio Jr. (14 ans) et Sebastian, mort peu de temps après sa naissance.

En couple depuis 2013, Eva Longoria et Jose Antonio Baston s'étaient mariés en mai 2016 lors d'une sublime cérémonie organisée à Valle de Bravo au Mexique. Quelque 200 personnes avaient été conviées pour célébrer les noces, dont la BFF de l'actrice hollywoodienne, Victoria Beckham, qui avait dessiné pour l'occasion sa robe de mariée.

La "cerise sur le gâteau"

Annoncée enceinte à tort il y a un an et demi, Eva Longoria avait plusieurs fois commenté l'engouement de la presse à ce sujet. "Si ça doit se produire, ça se produira. Si c'est comme ça que ça doit se passer, alors ce sera une bénédiction", avait-elle confié en octobre 2016 dans Ocean Drive Magazine. "Je devrais songer à avoir des enfants, mais j'ai le sentiment que ma vie est déjà très bien comme ça. La vie m'a fait tellement de cadeaux que je ne ressens pas de manque à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Nous sommes comblés. S'il devait y avoir quelque chose à venir, ça serait la cerise sur le gâteau", avait-elle lancé en décembre 2015 au magazine People.

Plus récemment, en avril 2017, elle s'était amusée que les rumeurs repartent de plus belle après qu'elle eut été aperçue avec un petit ventre. La star avait alors justifié cette petite prise de poids par un simple bon coup de fourchette. "J'ai vu des photos de moi sur un bateau où j'ai l'air vraiment grosse. Honnêtement, j'ai simplement mangé du fromage. Mais vous savez quoi ? Ça arrive. Tout le monde peut être ballonné. (...) Il fallait que j'en parle car je n'arrête pas de recevoir des appels de membres de ma famille qui me demandent si je suis enceinte. C'est vrai que j'ai l'air enceinte mais c'est juste une boule de fromage dans mon estomac", avait-elle déclaré dans une vidéo Snapchat.