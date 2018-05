Eva Longoria enceinte : Radieuse, elle expose son gros baby bump avec Anna Faris

Lundi 30 avril 2018, le cinéma Regency Village Theater de Westwood, à Los Angeles, accueillait l'avant-première de la comédie Overboard. Pour l'occasion, le tapis rouge a été foulé par les stars du film, à savoir Eva Longoria et Anna Faris. La première, qui est enceinte de son premier enfant, affiche un baby bump de plus en plus imposant !

Eva Longoria était plus radieuse que jamais en posant sur le red carpet de la soirée, vêtue d'une longue robe noire de chez Alberta Ferreti et perchée sur des escarpins de chez Gianvito Rossi. L'actrice de 43 ans, qui ne peut plus vraiment voyager et a ainsi renoncé à participer à la dernière édition parisienne du Global Gift Gala, a tenu son ventre rond entre ses mains pour le plus grand plaisir des photographes. L'épouse de José Baston, qui a connu un début de grossesse assez difficile, doit donner naissance à un petit garçon en juin prochain. Elle s'est également montrée très complice avec sa collègue Anna Faris. La jolie blonde, récemment divorcée de Chris Pratt, était elle aussi en grande forme et s'est notamment amusée avec des chapeaux de cow-boy ou de marin. La star de 41 ans avait opté pour une robe rose brillante de chez Jeffrey Dodd.

Overboard, réalisé par Rob Greenberg, sort dans les salles américaines le 4 mai prochain.

Thomas Montet