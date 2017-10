Eva Longoria et Felicity Huffman : Retrouvailles des cultes Desperate Housewives

De 2004 à 2012, elles ont régné sur le petit écran dans la série multirécompensée Desperate Housewives. Cinq ans après leurs dingues aventures signées Marc Cherry, deux des stars du soap se sont retrouvées sur le tapis rouge : Eva Longoria et Felicity Huffman. Alors que l'on disait les rapports entre les cinq stars de Desperate invivables, ces deux-là sont restées très copines.

Les retrouvailles ont eu lieu jeudi 12 septembre à l'hôtel Four Seasons de Los Angeles où Eva Longoria organisait le dîner annuel de sa la fondation qui porte son nom et aide les jeunes Latinas à construire leur futur. C'est donc à l'invitation de son ancienne partenaire que Felicity Huffman a répondu. Les deux actrices étaient en noirs et se sont sautées dans les bras, une scène que les photographes ont dévoré de leurs objectifs. Selon une source du Hollywood Reporter, Felicity a fait partie de ses actrices qu'Harvey Weinstein menaçait (en l'occurrence de faire capoter le film Transamerica qui a valu à l'actrice un Golden Globe et une nomination à l'Oscar en 2005) si elles ne portaient pas du Marchesa, griffe de l'épouse du producteur, Georgina Chapman. Cette dernière l'a quitté cette semaine par voie de communiqué. Hier soir, on ne sait pas quel créateur avait choisi Felicity mais elle était resplendissante en noir.

Evidemment Eva Longoria a pu compter sur la présence de la communauté latino d'Hollywood : son ami Mario Lopez et sa femme Courtney, l'acteur mexicain Jaime Camil (Jane The Virgin), l'actrice d'origine portoricaine Eva LaRue (Les Experts : Miami), l'humoriste d'origine mexicaine Anjelicah Johnson, les acteurs d'origine mexicaine Alex Meneses et Edward James Omos (Blade Runner et Blade Runner 2049, actuellement en salles). Eva Longoria était également soutenue par la productrice de la série iZombie (Netflix) Gloria Calderon Kellett avec qui elle travaillait sur son soap, Devious Maids.

Pour cet annuel dîner de l'Eva Longoria Foundation, d'autres célébrités ont tenu à apporter leur soutien. En premier lieu la mythique working girl Melanie Griffith dont la fille Dakota Johnson est également devenue une star avec la saga 50 nuances de Grey. L'acteur et chanteur Kendall Schmidt était aussi présent.