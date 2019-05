Eva Longoria et Julianne Moore : Or et argent, elles scintillent sur Cannes...

Jeudi 16 mai, le Festival de Cannes 2019 devrait en voir de toutes les couleurs avec la première attendue de Rocketman, le biopic d'Elton John signé Dexter Fletcher. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le chanteur britannique a donné le ton lors du photocall au côté de Taron Egerton qui l'incarne à l'écran. Pour rivaliser avec sa chic excentricité, les stars qui ont monté les marches devaient envoyé du lourd.

L'Oréal Paris, partenaire privilégié du Festival, était représenté ce soir par son ambassadrice fétiche, Eva Longoria, et la sublime Julianne Moore, dans la maison depuis 2012. Alors que l'on vient d'apprendre que la maman de Santiago avait bien failli rater sa première montée des marches, mardi, parce qu'elle était opérée de l'appendicite 48h plus tôt, elle était une nouvelle fois parfaite. L'actrice de 44 ans portait une robe or époustouflante. Elton John a validé son choix, à coup sûr...

De son côté, Julianne Moore était en robe argent et courte cape rose clair. Ses bijoux sont de la maison Chopard qui dessine également la palme d'or. L'actrice américaine accompagnait l'équipe du documentaire 5B, réalisé par Paul Haggis et Dan Krauss, et composé d'images d'archives inédites de personnels soignants au commencement de la crise du sida au début des années 1980.

Ce soir-là, L'Oréal était aussi superbement représenté par l'actrice indienne Deepika Padukone et la Thaïlandaise Araya Hargate.