Eva Longoria fait fondre la Toile en parlant de son fils... en français !

Égérie depuis plus d'une décennie pour l'Oréal, l'ex-star de Desperate Housewives a tourné de nouveaux spots publicitaires pour la marque à Paris et elle défilera sur le catwalk du géant des cosmétiques le 30 septembre, depuis les quais de Seine au niveau du pont de Solférino. C'était la raison de la présence d'Eva Longoria sur le plateau de France 5 mais la conversation a pris un tour plus personnel...

Questionnée sur son nouveau rôle de mère, elle qui a donné naissance à un craquant Santiago en juin dernier, Eva Longoria n'a pas caché être une maman gaga. "Il est très beau gosse !", a-t-elle lâché en français, en riant. Et d'ajouter : "J'ai repris le travail quand il avait 2 mois... c'était trop tôt mais je réalisais [elle a mis en boîte des épisodes de la série Grand Hotel, dont elle est productrice exécutive, NDLR] et puis des femmes le font tous les jours. (...) Je suis les traces de beaucoup de femmes incroyables." Ses quelques mots dans la langue de Molière ont fait fondre les téléspectateurs. "Eva Longoria qui parle français dans #CaVous, c'est trop mignon" ; "Eva Longoria qui parle français je FONDS" ou "Eva Longoria c'est vraiment un amour", peut-on lire.

Eva Longoria, qui a profité de la présence de son amie Victoria Beckham à Paris pour lui présenter son fils, ne se contente de son statut égérie beauté puisqu'elle a aussi récemment tourné en Australie dans l'adaptation ciné de Dora l'exploratrice. La star de 43 ans, qui a été émue en revoyant des images d'elle s'en prenant à Donald Trump, est aussi très engagée dans des causes caritatives, notamment via le Global Gift Gala.