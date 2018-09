Eva Longoria : Inséparable de son bébé, elle l'emmène en tournage

Revenue du festival de cinéma de Telluride où elle défendait le documentaire Reversing Roe !, pour lequel elle est productrice exécutive et qui va être diffusé sur Netflix, Eva Longoria a regagné le tournage de Grand Hotel, la série commandée par la chaîne ABC.

Devenue maman pour la première fois en juin dernier à 43 ans, Eva Longoria n'a pas tardé à reprendre le rythme effréné de ses activités, multipliant les sorties et les projets. La star est ainsi retourné au travail et elle emmène régulièrement son petit Santiago avec elle. Jeudi 6 septembre 2018, elle a posté une adorable photo d'elle et de son fils aux côtés de son amie l'actrice Roselyn Sanchez - qui joue dans Grand Hotel - tenant elle-même son petit Dylan (né en novembre 2017) entre ses bras. "Emmenez votre bébé au boulot", a plaisanté Eva Longoria en légende. L'ex-interprète de Gabrielle Solis est particulièrement gaga de son fils, fruit de ses amours avec son mari José Baston.

Outre ce projet, la star à la silhouette retrouvée, continue à s'impliquer pour sa ligne de vêtements et elle a annoncé avoir rejoint le casting de l'adaptation cinéma de Dora l'exploratrice.

Thomas Montet