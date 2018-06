Eva Longoria maman : Craquante photo de Santiago et joli message...

Après avoir accordé une photo au magazine Hola depuis la maternité à Los Angeles, Eva Longoria avait ensuite partagé un second cliché de son fils Santiago, vêtu d'un maillot du Mexique pour la Coupe du monde de football sur ses réseaux sociaux. La star a dévoilé, lundi 25 juin 2018, une nouvelle photo de bébé...

Prenant en photo les petits pieds trop craquants de son fils, Eva Longoria en a profité pour remercier chaleureusement le personnel médical qui s'est occupé d'elle. "Je commence mon lundi pleine de gratitude pour ce petit humain béni ! Pepe [son mari José Baston, ndlr] et moi voulons remercier toutes les infirmières au @cedarssinai qui ont pris un grand soin de mon bébé et de moi-même. Vous êtes des anges qui partagent leur savoir et leur expérience pour faire en sorte que les nouvelles mamans se sentent bien en rentrant à la maison et qui prennent soin de la vie fragile d'un nouveau-né. J'adore cette photo, elle me rappelle que peut importe la vitesse à laquelle tu pousses Santiago, tu seras toujours mon bébé !", a-t-elle écrit.