Eva Longoria maman "épuisée et en manque de sommeil"

Alors qu'elle est de retour aux États-Unis après de multiples déplacements à l'étranger (en France pour un show L'Oréal, en Australie pour un tournage de film, au Mexique et en Angleterre pour des soirées de charité), Eva Longoria a pris la route avec des copines actrices afin de faire campagne pour les démocrates lors des midterms.

Lors de la soirée de gala de sa fondation, qui vient notamment en aide aux latinas, le 8 novembre 2018 à Beverly Hills, Eva Longoria a été interrogée par E! News sur la maternité. La star de 43 ans, qui a accueilli dans sa vie un petit Santiago avec son mari l'homme d'affaires José Baston, le 18 juin dernier, a déclaré : "Je suis sur un petit nuage, c'est un petit cadeau de Dieu. A chaque fois que je me réveille, épuisée, en manque de sommeil, il illumine ma journée, ce moment, cette minute." Et l'actrice, qui prépare son retour à la télévision avec la série Grand Hotel (elle sera guest star et co-produit le show), d'ajouter concernant les premiers pas de son fils : "Il se roule dans tous les sens, ce qui est déjà énorme, il tend le cou et il rigole beaucoup. Une vraie source d'amusement !"