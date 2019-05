Eva Longoria : Maman gaga avec Santiago, prend une pause en plein Cannes

Vendredi 17 mai 2019, l'actrice Eva Longoria a profité d'un peu de temps libre dans son planning bien chargé pendant le Festival de Cannes, pour faire une pause détente avec son fils Santiago. L'ex-star de Desperate Housewives s'est posée en terrasse d'un restaurant, presque incognito...

Après avoir fait une première montée des marches très remarquée, Eva Longoria a multiplié les apparitions : tournage pour L'Oréal dont elle est l'égérie depuis plus d'une décennie, montée des marches pour la projection du film Rocketman suivie d'une soirée, participation à l'événement Women in Motion... Alors, dès que l'actrice de 44 ans, dont on a appris l'opération deux jours seulement avant sa venue au Festival de Cannes, a un temps libre, elle en profite pour passer du temps avec son adorable bébé Santiago.

Mère et fils ont ainsi été vus installés à la terrasse d'une restaurant, le 17 mai. Eva Longoria avait essayé de dissimuler son identité pour être tranquille derrière des lunettes de soleil, une casquette et une veste de sport mais cela n'a pas suffi. L'épouse de l'homme d'affaires mexicain José Baston était complètement gaga avec son fils, multipliant les grimaces pour le faire rire et les câlins pour lui montrer son amour. Le duo avait déjà été vu quelques jours plus tôt à la plage, Santi mettant ses pieds dans l'eau mais détestant le sable...

Eva Longoria va aussi profiter de sa présence à Cannes pour assister à la nouvelle édition de la soirée caritative au cours de laquelle elle portera les couleurs de sa fondation, le Global Gift Gala. Il se déroulera le 20 mai à l'espace Mouton Cadet Wine Bar.

Thomas Montet