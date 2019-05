Eva Longoria opérée deux jours avant de monter les marches de Cannes !

Le 72e Festival du film international de Cannes s'est ouvert mardi 14 mai 2019 par la montée des marches du films The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Pour cette première soirée de gala, L'Oréal Paris était représentée par trois de ses ambassadrices : l'actrice chinoise Gong Li, Louise Bourgoin et la sublime Eva Longoria.

Le magazine Closer, sur son site mais aussi demain dans son numéro en kiosques le 17 mai, nous apprend que la star américaine a bien failli ne pas pouvoir être au rendez-vous. Dimanche 12 mai dans sa suite de l'hôtel Martinez, Eva Longoria a été prise de violentes douleurs à l'abdomen. Elle a dû être conduite d'urgence au l'hôpital Simone-Veil de Cannes où un médecin a diagnostiqué une crise d'appendicite.

Closer poursuit son récit et nous apprend que l'actrice a bien sûr dû être opérée d'urgence, dimanche dans l'après-midi. Elle était arrivée la veille sur la Croisette. Eva Longoria a à peine eu le temps de se remettre de ses émotions qu'elle était de retour sur le devant la scène. Mardi, elle postait une courte vidéo sur Instagram la montrant se préparer pour le soir. Quelques heures plus tard, elle était tout simplement à couper le souffle dans une robe Alberta Ferretti. Une robe parme en satin dévoilant ses jambes. Qui aurait pu deviner que, 48h plus tôt, elle souffrait le martyre ?

Le lendemain de l'ouverture du festival, Eva Longoria est apparue radieuse sur une plage cannoise en compagnie de son fils Santiago. Une fois encore, impossible d'y déceler ce que l'actrice en robe jaune soleil vient de traverser.