Eva Longoria : Rieuse avec Santiago craquant dans ses bras

Ce vendredi 12 juillet 2019, Eva Longoria a poursuivi son engagement caritatif en participant à l'inauguration de la Global Gift House (dite Casa Global Gift) à Marbella. La veille, l'actrice était déjà repérée défilant sous les yeux de son mari José Baston et de son fils Santiago, au Marbella Fashion Show.

C'est sous un chaud soleil estival qu'Eva Longoria (44 ans) a été vue en petit short blanc et t-shirt portant son prénom prévu spécialement pour l'opération du jour. La star était une fois encore accompagnée de son époux, poussette à la main, et de son craquant garçon âgé d'un an. Santiago n'a pas manqué d'offrir à sa maman de beaux câlins, installé confortablement entre ses bras pendant qu'elle-même prenait grand plaisir à participer à cet événement.

La petite famille a donc assisté à l'inauguration de la Global Gift House, un lieu d'accueil pour les enfants malades et leurs familles. Eva Longoria a coupé un cordon symbolique avec ses deux amies, les philanthropes Maria Bravo et Alina Peralta. L'ambiance était festive entre musique et flamenco. Les participants étaient nombreux puisqu'il fallait aussi compter sur la présence de l'actrice Lana Parrilla, de l'acteur américain Gary Dourdan ou du jeune mannequin Giovanni Bonamy. Ce dernier est d'ailleurs actuellement candidat de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là où il essaye de remporter des sous pour la Global Gift Foundation.

Après le défilé et l'inauguration, la fondation Global Gift donne rendez-vous à ses partenaires, invités et soutiens de longue date ce vendredi soir à l'Hotel Don Pepe – Gran Meliá. Un grand dîner de charité sera organisé pour cette 8e édition avec remise de prix à quatre femmes méritantes et vente aux enchères. Tous les invités pourront se régaler d'un dîner orchestré par quatre chefs et se divertir grâce à des performances musicales, dont celles d'Adrián Martín et de DJ Adassiya.