Eva Longoria s'amuse avec Victoria Beckham pendant qu'Harper câline Santiago

Depuis que Victoria Beckham a découvert la Californie – lorsque son mari David Beckham a été recruté par le club de foot Galaxy de Los Angeles en 2007 –, elle a étoffé son carnet d'adresses et fait d'importantes rencontres. Parmi elles : Eva Longoria. Les deux femmes sont devenues très copines.

Sur Instagram, l'ancienne chanteuse des Spice Girls devenue styliste à succès a posté une photo de sa fille Harper (7 ans) tenant un lapin dans ses bras. "Harper se prépare pour Pâques x Des bisous et merci pour cette belle journée @evalongoria", a commenté Victoria Beckham en légende de sa photo. Visiblement, l'ex-star de Desperate Housewives, qui a récemment posté un message à propos de l'incendie de Notre-Dame, lui avait ouvert les portes de sa propriété.

Dans sa story, éphémère, Victoria a aussi posté une photo d'Harper prouvant à quel point elle grandit vite. "Presque aussi grande qu'Eva et fière !", a-t-elle commenté. La demoiselle a passé un très bon moment, comme en témoignent d'autres photos dévoilées par sa maman sur lesquelles on la voit par exemple lui jeter des confettis dans le jardin. Harper a aussi craqué pour Santiago, le fils d'Eva Longoria et de son mari l'homme d'affaires mexicain, José Baston, né en juin dernier. "Des bisous pour Santi. Harper l'adore", a commenté Victoria Beckham.

Les deux femmes étaient accompagnées de leur ami commun, le coiffeur Ken Paves.

Côté pro, Victoria Beckham se concentre sur sa marque de vêtements et a refusé de prendre part à la nouvelle tournée des Spice Girls. Quant à Eva Longoria, non contente d'être prochainement à l'affiche de l'adaptation cinématographique de Dora l'exploratrice, elle multiplie les projets sur le petit écran. Elle est productrice exécutive et guest star dans la série à venir Grand Hotel, elle a réalisé des épisodes de la série Black-ish et vient de dévoiler qu'elle travaillait aussi sur un pilote de série : Glamorous. Un projet pour la chaîne CW, avec l'actrice Brooke Shields.

