Eva Longoria : Silhouette retrouvée, elle profite de la plage avec Santiago

Eva Longoria est officiellement en vacances. Après un marathon promo pour la série Grand Hotel, dans laquelle elle tient un petit rôle et dont elle est productrice exécutive, et après avoir mis en boîte une nouvelle publicité pour L'Oréal, la star s'est envolée vers l'Espagne. Elle a mis son mari et son fils dans ses bagages.

Sur son compte Instagram suivi par 6,8 millions d'abonnés, Eva Longoria (44 ans) partage quotidiennement sa vie d'actrice et de maman. La star a ainsi dévoilé à ses fans qu'elle avait posé ses valises à Marbella, au Sud de l'Espagne, pour quelques jours de vacances. L'ex-star de Desperate Housewives a été vue profitant de la plage, le mardi 9 juillet 2019, avec son fils Santiago et son mari ,l'homme d'affaires mexicain José Baston. Superbe en maillot de bain blanc unepièce, la belle brune a montré que ses intenses efforts pour retrouver sa ligne avaient payé ! Elle avait également fait enfiler à son craquant garçon, qui a récemment fêté son premier anniversaire, un petit ensemble adorable de la marque Moschino.