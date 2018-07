Eva Longoria : Silhouette sublime un mois après l'accouchement !

Lundi 9 juillet 2018, Eva Longoria a charmé ses followers sur Instagram en postant un cliché d'elle sur le plateau d'un shooting photo pour la version américaine du magazine Hola – le titre avait déjà publié un cliché de la star après la naissance de son fils. Bien qu'accaparée son petit Santiago, né le 19 juin dernier, l'actrice de 43 ans apparaît radieuse et en pleine forme...

"Premier shooting photo après la grossesse ! Je vais pas mentir, celui-ci était difficile ! J'essaye d'allaiter et de travailler en même temps en fonction du planning de Santiago. Je ne pourrais pas être entre de meilleures mains que celles de mon tendre ami @bernardodoral ! Merci d'avoir rendu cela aussi amusant que possible, comme toujours !! Merci à @usahola. J'ai hâte que vous puissiez tous voir les photos !", a commenté Eva Longoria.

La star a pris la pose sur un court de tennis, vêtue d'une robe de chambre élégante en soie noire. Sur le cliché, on peut aisément remarquer qu'elle a déjà perdu du ventre, des hanches et de la poitrine alors qu'elle avait pris beaucoup de poids pendant sa grossesse. Eva Longoria, qui coproduit la nouvelle série Grand Hotel pour la chaîne ABC, est absolument craquante et ses fans le lui ont fait savoir puisque sa photo a été "likée" près de 140 000 fois !

Thomas Montet