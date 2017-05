Eva Longoria : Très décolletée dans une robe sexy aux côtés de son mari José

Comme chaque année depuis maintenant plus de dix ans, Eva Longoria arpente le tapis rouge du Festival de Cannes en sa qualité d'égérie L'Oréal, partenaire de l'événement, mais participe aussi à diverses soirées. Cette fois, elle est accompagnée de son mari José, qui a fait le déplacement exprès...

Débarquée très tôt à Cannes, Eva Longoria a entamé son séjour sur la côte d'Azur par son désormais traditionnel gala de charité, le Global Gift Initiative. Depuis, elle a couru dans tous les sens, allant à la rencontre de ses fans pour un "meet and greet", tournant une vidéo promo en voiture avec EnjoyPhoenix ou montant les marches du Palais des Festivals, lors de la grande soirée anniversaire pour les 70 ans du festival. En outre, l'ex-star de Desperate Housewives trouve le temps de faire un peu de tourisme puisqu'on a pu la voir en tenue décontractée au bras de son mari José, lequel était lui carrément à la coule en short et sandales, pour une sortie en ville. Monsieur a traversé l'Atlantique peu avant le début du festival afin de retrouver sa belle pour une occasion immanquable : leur premier anniversaire de mariage.

Si les époux ont joué la carte de la détente lorsque l'actrice avait du temps libre, force est de constater qu'ils ont inversé la tendance le 24 mai, en prenant part coup sur coup à plusieurs événements. Ils ont ainsi participé au défilé de mode de Philipp Plein, donné dans la villa La Jungle du Roi - l'occasion de découvrir Eva Longoria moulée dans une robe du créateur, largement ouverte sur la poitrine et fendue aux jambes - puis le soir venu à la soirée du 20e anniversaire du partenariat entre L'Oréal Paris, en tant que maquilleur officiel, et le Festival de Cannes, sur la plage du Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez. A cette soirée, pendant laquelle Eva portait une robe Balmain, on a aussi pu voir Neelam Gill, Maria Borges, Alexina Graham, Lara Stone, Olivier Rousteing, Bianca Balti, Doutzen Kroes ou Irina Shayk. Eva Longoria et son mari José Antonio Baston ont aussi été vus le même soir à la soirée Persol sur le yacht Serenity. Un peu fatiguée, l'actrice s'est blottie contre son amoureux.

