Eva Mendes a mal vécu sa maternité : ses dures confidences sur ses enfants

Eva Mendes, 45 ans, est en couple avec l'acteur Ryan Gosling depuis 2011. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Esmeralda (4 ans) et Amanda Lee (2 ans). Mais talentueuse actrice de Fast & Furious ne s'est pas toujours vue maman. "Pour moi, c'était la chose la plus surprenante. Puis Ryan Gosling est arrivé. Je veux dire, tomber amoureuse de lui. Après ça, avoir des enfants avec lui prenait un sens. C'était important pour moi d'avoir ses enfants", a-t-elle confié au magazine américain Women's Health.

Être maman a profondément changé le quotidien de l'actrice et celui de son compagnon. "On commence tout juste à sortir du mode survie. Je commence enfin à me sentir comme une vraie personne à nouveau", explique Eva Mendes, qui évoque ses premiers mois compliqués en tant que jeune maman. Une période que la maman de Esmeralda et Amanda a vécu assez difficilement. "J'ai ressenti un manque d'ambition, une fois que j'ai eu mes filles, si je peux être honnête. Je me sens plus épanouie à la maison que sur mon lieu de travail", avoue t-elle.

C'est grâce au soutien de sa famille que Eva Mendes a réussi à s'en sortir. "La famille. Nous sommes un clan qui se soutien énormément. Il y a la mère de Ryan, ma mère, les soeurs de Ryan et les miennes. C'est comme si un petit village nous aidait. J'ai énormément de respect pour les mères célibataires, qui font ça toutes seules", poursuit l'âme soeur de Ryan Gosling. "J'apprends chaque jour. Les enfants vous poussent à vous dépasser. Genre, je suis leur mère. Je dois être la meilleure pour eux, chaque jour", indique t-elle.

Après deux grossesses, Eva Mendes explique qu'elle fait désormais encore plus attention à sa ligne. "Je fais des analyses sanguines au moins deux fois dans l'année. Il y a du cholestérol dans la famille. J'adore le sucré, alors j'essaie de ne pas avoir de sucreries à la maison", explique-t-elle, en précisant qu'elle a remplacé tout le sucre par du sucre de noix de coco. La mère de famille suit également un régime très strict à base de quinoa et de saumon. Une vie de maman bien remplie.