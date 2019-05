Eva Mendes et Ryan Gosling : Leur problème "linguistique" avec leurs filles

Contrairement à George Clooney et à ses jumeaux déjà à l'aise en italien, Eva Mendes et Ryan Gosling ont dû mal à apprendre l'espagnol à leurs deux filles, Esmeralda et Amada, 4 et 3 ans. Dans une nouvelle interview accordée à l'émission The Talk, diffusée le 20 mai 2019 sur la chaîne américaine CBS, l'actrice de 45 ans explique vouloir transmettre sa deuxième langue à ses enfants, non sans difficultés.

"Je suis cubaine et nous essayons d'enseigner l'espagnol aux enfants, mais c'est plus dur que ce que je pensais, a expliqué la star de Hitch, expert en séduction. Je parle spanglish et c'est ce qu'elles retiennent. Donc c'est adorable, mais techniquement, ce n'est pas une langue. C'est du spanglish." L'actrice poursuit alors : "Notre petite dernière dirait quelque chose comme, "Maman, ma boca [bouche, NDLR] me fait mal parce que je pense que quelque chose est coincé dans ma diente [dent, NDLR]". C'est trop mignon, mais ça ne va pas vraiment le faire là-bas."

Rares sont les fois où Eva Mendes ou son compagnon, Ryan Gosling, évoquent leur vie de famille en interview. Pourtant, il semble que la comédienne s'ouvre peu à peu sur son rôle de maman, plutôt inattendu. En avril dernier, elle confiait au magazine Women's Health : "Pour moi, c'était la chose la plus surprenante. Puis Ryan Gosling est arrivé. Je veux dire, le fait de tomber amoureuse de lui. Après ça, avoir des enfants avec lui prenait un sens. C'était important pour moi d'avoir ses enfants." Les deux acteurs sont en couple depuis 2011 après s'être rencontrés sur le tournage du film The Place Beyond the Pines.