Eva Mendes et Ryan Gosling présentent "le nouveau membre de leur famille"

Une belle action qui saura certainement réjouir les deux filles du couple star : Amada et Esmeralda, 2 et 4 ans. "Il a toujours été le plus gentil, le plus doux des chiots, a rapporté la fondatrice de l'association à People. Il a un tempérament merveilleux et c'est un chien de famille fantastique parce qu'il est doux et affectueux." Le chien avait été appelé Apollo après sa naissance en novembre 2018, mais Eva Mendes et Ryan Gosling ont choisi de changer son nom pour Lucho lors de son adoption en mars dernier. Un nom qui signifie "qui se bat" en espagnol, la langue maternelle de l'actrice originaire de Cuba.