Eva Mendes : Sa nièce Dani est une bombe !

L'influence et la popularité des stars se mesurent, entre autres, sur les réseaux sociaux ! Eva Mendes y fait la promotion de ses marques de vêtements et de produits de beauté. L'actrice de 43 ans peut compter sur le soutien des membres de sa famille, dont sa nièce, l'irrésistible @_danilevy...

Lundi 10 avril, Dani a publié sur Instagram une vidéo d'elle, utilisant plusieurs produits de CIRCA Beauty, marque créée et dirigée par sa tante. Le tutoriel beauté a été vu à plus de 1200 reprises sur le compte de la jeune femme, qui vante en légende les mérites de l'enseigne : "Je ne suis pas du genre à me maquiller souvent, mais je suis amoureuse des produits de CIRCA Beauty. Eva Mendes a fait du super boulot en créant cette marque (...). Vous ai-je dit que les prix étaient très bon marché et que les produits étaient cruelty free [non testés sur les animaux, NDLR] ?".

Eva Mendes a partagé la vidéo le lendemain (mardi 11 avril) : "Tellement facile quand vous avez cette ossature parfaite ! Quelle beauté naturelle", a-t-elle écrit à propos de sa ravissante nièce.