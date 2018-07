Evangeline Lilly (EXCLU) s'exprime tout en français pour "Ant-Man et la Guêpe"

Les fans de l'univers cinématographique Marvel l'attendaient, Ant-Man et la Guêpe est arrivé ! Dans les salles depuis ce mercredi 18 juillet 2018, le film de super-héros réalisé par Peyton Reed et mettant en scène Paul Rudd et Evangeline Lilly dans les rôles titres se situe peu de temps après les événements de Captain America : Civil War. C'est la première fois qu'une héroïne a droit à son propre film et c'était donc l'occasion rêvée pour Purepeople.com de questionner l'actrice vedette à ce sujet...

Le 14 juillet dernier, Evangeline Lilly était effectivement à Disneyland Paris avec ses partenaires pour assister à l'avant-première européenne du film. Ravissante dans un ensemble blanc Roberto Cavalli, la Canadienne s'est exprimée en français pour évoquer sa "chance ridicule" d'avoir rejoint la grande famille des super-héroïnes Marvel au côté de Scarlett Johansson (la Veuve noire), Elizabeth Olsen (la Sorcière rouge) ou encore Brie Larson (Captain Marvel, à découvrir en mars 2019).

Au début j'ai dit non...

Pour autant, Evangeline Lilly n'était pas vraiment partante lorsque son manager l'a appelée pour lui proposer le scénario du premier film Ant-Man (sorti en 2015). "Il m'a appelée en me disant : 'Peut-être que tu seras intéressée par un film Marvel.' Et j'ai dit : 'Non, pas vraiment, je ne veux pas faire un film de super-héros, ce n'est pas pour moi.' Il a insisté : 'Je te connais, je connais ta sensibilité, ça va te plaire'", nous a-t-elle expliqué. Intriguée, Evangeline Lilly a rattrapé son retard en regardant tous les films Marvel et elle est tombée sous le charme. "C'est drôle, c'est authentique et j'ai immédiatement voulu faire partie de l'univers", a-t-elle ajouté.

Sur le tapis rouge, Purepeople.com s'est également entretenu avec Hannah John-Kamen, interprète du nouveau super-vilain Ghost. Une méchante attachante, comme le découvriront les spectateurs. Les cinéphiles reconnaîtront sans aucun doute cette belle Anglaise qui compte dans sa filmographie Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force et plus récemment Ready Player One. Sous le charme des films d'action et de science-fiction ? "Apparemment ! J'adore la fantasy, créer de nouveaux personnages dans de nouveaux mondes, avec nos propres règles... Donc oui, j'imagine que j'ai un petit truc pour ces films", nous a-t-elle confié avec un grand sourire.

Pour découvrir leurs autres réponses, c'est dans le lecteur ci-dessus.

