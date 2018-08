Evangeline Lilly, nue et humiliée dans la série "Lost" : "J'étais en larmes"

Actuellement à l'affiche d'Ant-Man et la Guêpe aux côtés de Paul Rudd et Michael Douglas, Evangeline Lilly est revenue dans une interview sur le début de sa carrière et plus précisément sur le rôle qui lui a permis de se faire connaître auprès du grand public dans les années 2000, à savoir celui de la criminelle fugitive Kate Austen dans les 6 saisons de la série Lost.

Et si elle s'estime fière de sa contribution, l'actrice garde pourtant un souvenir amer et douloureux de certaines scènes de la série, durant lesquelles elle a dû se déshabiller contre son gré. "Dans la saison 3, j'ai vécu une mauvaise expérience sur le tournage où je me suis retrouvée coincée à devoir tourner une scène dénudée, avec le sentiment de ne pas avoir le choix. J'étais vraiment mortifiée et je tremblais, et quand ça s'est terminé, j'étais en larmes et j'ai dû enchaîner avec une autre scène très forte et impressionnante juste après," raconte-t-elle au micro du podcast The Lost Boys.

Les créateurs du show interpellés par ses déclarations

Mais ce n'est pas tout ! "Dans la saison 4, il y a eu une autre scène où Kate se déshabillait. Je me suis vraiment battue pour avoir le contrôle de cette scène, et j'ai échoué à nouveau. Alors j'ai dit : 'Ça suffit, c'est terminé. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, je ne le referai plus. Je n'enlèverai plus jamais mes vêtements dans cette série.' Et je ne l'ai plus refait." Depuis, Evangeline Lilly refuse tous les rôles comportant de la nudité parce qu'elle ne se sent pas à l'aise avec l'exercice.

Suite à ses déclarations, les créateurs et producteurs de la série Lost, Damon Lindelof, Carlton Cuse, J. J. Abrams et Jack Bender se sont exprimés à travers un communiqué. "Notre réaction aux propos d'Evie ce matin dans les médias a été de la contacter immédiatement pour lui présenter de profondes excuses pour cette expérience qu'elle a décrite sur le tournage de Lost. Nous n'avons pas encore réussi à la joindre, mais nous restons profondément et sincèrement désolés. Personne ne devrait jamais se sentir en danger au travail", peut-on lire.