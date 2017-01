Eve Angeli décline la proposition de télé-réalité de Cyril Hanouna !

Nous vous en parlions le 18 janvier dernier après une révélation de TV Magazine, Cyril Hanouna (42 ans) est sur le point de lancer une télé-réalité de dating sur C8... avec des stars !

Dans ce programme produit par sa société H2O, qui s'appellerait pour le moment Et plus si affinités, on annonçait déjà trois noms de célébrités au casting : La chanteuse Julie Pietri, le beau gosse de NRJ12 Aymeric Bonnery et notre Eve Angeli nationale.

Malheureusement, il semblerait que les équipes de Cyril Hanouna doivent déjà revoir leur copie avant le début du tournage. En effet, la chanteuse de 36 ans, révélée avec le tube Avant de partir, a d'ores et déjà annoncé qu'elle avait décidé de décliner l'offre ! "J'ai eu plusieurs fois la production au téléphone et j'ai répondu à différentes questions (...) Je ne pouvais pas participer à une émission de dating pour la simple et bonne raison que je suis en couple depuis deux ans avec Christophe !", a-t-elle expliqué à nos confrères de Télé Loisirs.

Pour rappel, Et plus si affinités se présenterait sous la forme d'un docu-réalité à l'instar de Mariés au premier regard (M6). La mécanique est simple : Les personnalités et les prétendants font tout d'abord connaissance dos à dos, puis, s'ils ont envie de poursuivre l'aventure ensemble, ils peuvent alors partir en rendez-vous, voyager... ou même se présenter leurs familles.

La diffusion est prévue au printemps prochain sur C8. À suivre...