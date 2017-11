Eve Angeli et Francky Vincent se lancent en duo dans le divertissement !

L'union fait la force !

Eve Angeli et Francky Vincent l'ont bien compris puisque les deux chanteurs - tous deux ex-participants à La Ferme Célébrités sur TF1 - ont décidé de s'unir pour créer une toute nouvelle émission de divertissement. Celle-ci s'appelle STARSOLEIL et le pilote vient d'être mis en boîte il y a quelques jours.

C'est sur sa page Facebook très suivie que la chanteuse de 37 ans a dévoilé ce nouveau projet très ambitieux le 26 octobre 2017, en marge d'un casting. "Dans le cadre d'une nouvelle émission télé musicale et décalée présentée par Francky Vincent & Eve Angeli, la "Magid Lebbar industry" recherche pour l'enregistrement du pilote zéro : 100 figurants tous profils recherchés, le dimanche 5 novembre de 14h à 20h max, à proximité du métro Malakoff, être impérativement majeur, prestation non rémunérée. Alors... prêts à faire la fiesta ? Faites une cure de vitamines et contactez nous vite !", pouvait-on lire sur ses réseaux.

Chose promise, chose due : c'est ce 5 novembre qu'Eve et Francky (61 ans) ont tourné le numéro zéro de leur projet d'émission. Si rien n'a été dévoilé du résultat final de cet enregistrement, la chanteuse a néanmoins pris le temps de diffuser quelques images des coulisses et s'est s'adressée à ses admirateurs dès le lendemain : "Francky Vincent et moi animateurs en binôme ainsi que Magid Lebbar notre collaborateur venons de terminer le pilote d'une émission de divertissement s'intitulant STARSOLEIL, cette dernière sera proposée aux producteurs tv. Croisez les doigts pour nous."

Nous avons hâte de voir le résultat !