Eve (La Villa des coeurs brisés 2) ? "J'avais un problème avec Jazz"

Après le départ d'Anthony, c'est Mélanie qui a pris la décision de quitter La Villa des coeurs brisés 2. Mais une jolie jeune femme de perdue, une de retrouvée ! En effet, Eve (Les Princes de l'amour 3) fera son entrée dans l'aventure dans l'épisode de ce vendredi 6 janvier 2017, sur NT1. Et l'accueil qu'elle a reçu est loin d'avoir été idéal.

"Je pensais être plutôt bien accueillie. Mais on va dire qu'à mon arrivée, j'avais un problème avec Jazz. Du coup, les premières minutes n'ont pas été faciles", a-t-elle confié en exclusivité à Purepeople. En revanche, la jeune femme est restée assez floue concernant la raison de leur brouille : "Je ne sais pas ce qu'elle me reprochait justement. On avait fait une soirée ensemble et ça s'était plutôt bien passé. Du coup, je pensais que je n'aurais aucun ennemi en arrivant à la villa. J'ai donc été étonnée." Et de préciser que, pour sa part, elle n'avait rien contre la candidate au passé amoureux douloureux.

"Je ne sais pas si elle est toujours en colère, je n'ai pas cherché à la joindre. Après, je ne pense pas qu'elle soit rancunière ou que je l'aie blessée à ce point pour qu'elle m'en veuille à ce point", a-t-elle conclu sur le sujet. Après quoi, elle a assuré que le courant était bien passé avec les autres candidats, en particulier avec Steven : "J'avais quelques préjugés sur Steven, mais en arrivant, j'ai changé de point de vue. Il m'a accueillie les bras ouverts et m'a mise à l'aise dès le début. Ça a vraiment été un coup de coeur amical."

