Ève Ruggiéri : Un kilo de cannabis trouvé par la police à son domicile

Ève Ruggiéri a dû être très surprise lorsqu'elle a reçu l'appel du commissariat disant qu'une quantité importante de cannabis venait d'être couverte à son domicile. Nos confrères de Closer rapportent que les enquêteurs sont tombés par hasard sur un sac contenant un kilo d'herbe et de résine de cannabis, ainsi qu'une balance et du matériel de conditionnement. C'est en intervenant sur un cambriolage survenu rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement de Paris, que les agents ont poussé leur enquête jusqu'à l'appartement mitoyen, lequel appartient à Ève Ruggiéri. La date dudit cambriolage n'est pas indiquée.

L'occupant de l'appartement, dans lequel l'importante quantité de cannabis a été trouvée, étant absent au moment de la fouille, les enquêteurs ont contacté sa propriétaire. Ève Ruggiéri a alors indiqué avoir prêté le logement à un proche qui travaille en Seine-Saint-Denis. Les indications fournies par l'animatrice radio et télé de 79 ans, auteure de nombreux livres, ont permis de remonter jusqu'à ce proche qui a déclaré lors de sa garde à vue conserver les produits stupéfiants pour un ami dont il a refusé de révéler l'identité. Il pouvait, en échange, en bénéficier pour sa consommation personnelle. Le proche d'Ève Ruggiéri "a été déféré au parquet de Paris et est poursuivi pour usage et détention illicite de stupéfiants", conclut Closer.