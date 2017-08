Evelyn Lozada : Elle annule son mariage mais ne rendra pas sa somptueuse bague

L'histoire ne s'est pas répétée, mais on n'en était pas loin : cinq ans après son divorce retentissant d'avec le footballeur Chad Johnson, qui, d'un coup de boule à sa femme, a sonné le glas de leur mariage au bout de 41 jours alors qu'elle le confrontait après la découverte d'un ticket de caisse pour l'achat de préservatifs, Evelyn Lozada a récemment rompu ses fiançailles avec son dernier compagnon en date, Carl Crawford. Un autre illustre sportif américain... dont elle a aussi questionné la fidélité, à quelques semaines de la date de leurs noces.

Révélée dernièrement, la rupture d'Evelyn Lozada, ex-compagne du basketteur Antoine Walker connue des téléspectateurs américains pour le programme de télé-réalité Basketball Wives, et de Carl Crawford s'est faite en février et en bons termes, selon les intéressés, parents d'un petit garçon de 3 ans. Le motif de la rupture est pourtant fondé sur les doutes de madame concernant l'engagement de l'ex-star de la MLB, le championnat américain de baseball, qui avait demandé sa main en 2013 en y passant alors une bague d'une valeur estimée à près d'1,4 million de dollars.

Quatre ans plus tard, alors que leur mariage aurait dû être célébré en juillet et que l'histoire appartient désormais au passé, Evelyn Lozada entend bien garder cette fameuse bague de fiançailles sertie d'un diamant de 14,5 carats ! Un coquet lot de consolation... Sauf que, légalement, elle a obligation de la restituer, puisque la législation de l'Etat de Californie considère une bague de fiançailles comme un cadeau conditionnée à l'exécution effective du mariage. TMZ.com, qui révèle la position de madame, précise qu'elle souhaiterait la placer en sécurité dans un coffre pour pouvoir la transmettre à ses enfants dans l'avenir. Carl Crawford, qui a pris sa retraite sportive en 2016 après une carrière remarquable (et très lucrative) chez les Rays, les Red Sox et les Dodgers, voudra-t-il faire appliquer la loi ?

Quant à Evelyn, après NBA, NFL et MLB, se tournera-t-elle vers le monde du hockey sur glace ?