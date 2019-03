Evelyne Bouix et Eva Darlan : Réunies pour une mission cinéphile

Du 19 au 24 mars 2019 se déroule le Festival du film 2 Valenciennes, manifestation qui met à l'honneur documentaires et longs métrages de fiction. L'an dernier, ce sont La Route sauvage (film) et Enfants du hasard (documentaire) qui ont été primés. Qui seront les heureux lauréats de cette année ? Pour l'instant, l'heure est aux projections et aux rencontres puisque cette 9e édition vient de démarrer, dans la joie et la cinéphilie, au grand bonheur du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand et de la maîtresse de cérémonie, Armelle.

Ainsi, le jury fiction était réuni à Valenciennes ce 19 mars : Daniel Vigne, Marie Bunel, Robinson Stévenin, Myriam Boyer, Evelyne Bouix, Jeanne Lapoirie et Jean-Christophe Bouvet ont commencé à discuter cinéma, tandis que les jurés Nicolas Giraud, Laetitia Carton, Eva Darlan, Christian Rouaud et Claudine Nougaret se chargent de départager les documentaires.

Sur le tapis rouge de l'événement durant lequel on attend les invités de marque Jean-Pierre Jeunet et Dominique Blanc, on pouvait apprécier la venue de Kacey Mottet-Klein et Oulaya Amamra, acteurs principaux du nouveau drame d'André Téchiné, L'Adieu à la Nuit. Dans ce drame pour lequel il travaille de nouveau avec son actrice fétiche Catherine Deneuve, le réalisateur raconte la relation entre une femme et son petit-fils, sous le choc lorsqu'elle découvre qu'il tente de se rendre en Syrie.

Toutes les informations sur le Festival 2 Valenciennes sont à retrouver sur le site officiel.