Evelyne Dhéliat, bientôt sur le départ après la mort de son mari ? Elle répond

Le 1er mai, Evelyne Dhéliat a fait son retour à l'antenne après près de trois semaines d'absence suite au décès de son mari. A peine un mois plus tard, la responsable du service météo de TF1 et LCI serait-elle déjà sur le départ ? Invitée dans Le Grand Direct des médias (Europe 1) ce mardi 20 juin 2017, elle a livré quelques indications.

La présentatrice météo de 69 ans, qui a affiché une bonne mine, est restée floue et a indiqué que la décision ne lui revenait pas : "Ce n'est pas à moi de le dire. C'est aux téléspectateurs et à TF1." Rappelons que la chaîne s'est séparée de son autre star de la météo Catherine Laborde alors qu'elle était âgée de 66 ans.

Evelyne Dhéliat avait quitté l'antenne après la mort brutale de son mari Philippe Maraninchi le 11 avril dernier. Endeuillée, elle avait alors pu compter sur le soutien des téléspectateurs, mais aussi de certaines personnalités à l'instar de Jacques Séguéla. Plus encore, Louis Bodin a lui aussi été présent auprès d'elle.

Après ces jours difficiles, Evelyne Dhéliat a refait son retour à l'antenne, et semble concentrée sur sa vie professionnelle. Ainsi, sur les ondes d'Europe 1, elle a évoqué Tatiana Silva, nouvelle Miss météo de TF1. "Elle a pris son rôle très au sérieux. C'est quelqu'un de très chaleureux, de direct. Et je pense que c'est ça qui transpire à travers l'image. Et puis bon, elle sait de quoi elle parle, et ça c'est très important."