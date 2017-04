Evelyne Dhéliat dévastée après la mort de Philippe : "Ils étaient inséparables"

Evelyne Dhéliat est en deuil depuis le 11 avril dernier, date à laquelle son mari Philippe Maraninchi est décédé. Une disparition tragique pour celle qui partageait sa vie depuis près de cinquante ans et qui a toujours pu compter sur son indéfectible soutien.

"Philippe, c'était son roi, son pilier, plus âgé qu'elle d'une dizaine d'années. Avec lui, elle avait eu sa fille [Olivia, 48 ans NDLR] à 21 ans. Ils étaient mariés et inséparables. Il a toujours répondu présent dans tous les moments difficiles", a confié une amie de la présentatrice de la météo sur TF1 à Paris Match. Et des épreuves, le couple en a connues ces dernières années, comme l'a rappelé le magazine.

En 2010, Evelyne Dhéliat et son regretté compagnon ont fait face au cambriolage puis à l'incendie de leur maison de campagne à Thomer-la Sôgne, en Normandie. En octobre de la même année, celle qui fête aujourd'hui ses 69 ans est atteinte d'un zona (des éruptions cutanées douloureuses le long d'un nerf ou d'un ganglion nerveux), ce qui l'oblige à déserter l'antenne durant plusieurs semaines. Après quoi, moins d'un an plus tard, c'est par un cancer du sein qu'elle est frappée. "Grâce à Philippe et sa bienveillance, elle a remonté la pente et fini par se rétablir. C'est incroyable, cette force qu'il parvenait à lui insuffler", a poursuivi l'amie en question.

En 2014, c'est Philippe qui a dû affronter la maladie. L'ancien directeur de la création de l'équipe de Jacques Séguéla a en effet été transporté d'urgence à l'hôpital Sainte-Anne à Paris à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Les soins lui ayant été prodigués à temps, il s'en est sorti avec "quelques séquelles de motricité". Evelyne Dhéliat a donc mis un point d'honneur à être à ses côtés dès que son travail était terminé.

"Personne ne se doutait de ce qu'elle endurait. Cette force, elle la doit en partie à Philippe. Pour lui, pour être à la hauteur, elle n'a rien lâché", a conclu la proche de la figure de TF1. Son collègue Louis Bodin n'a quant à lui pas caché avoir été "surpris et peiné" par la mort de Philippe. "Elle ne nous avait rien confié à son sujet ces derniers temps (...). Pour le moment, il est prévu que je la remplace jusqu'à dimanche prochain. La suite ne m'appartient pas, ce sera son choix", a-t-il ajouté.