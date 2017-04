Évelyne Dhéliat en deuil : ses adieux déchirants à son mari Philippe

Ces dernières semaines sont très difficiles pour Évelyne Dhéliat. Son mari est décédé mardi 11 avril et depuis, la reine de la météo sur TF1 tente de reprendre goût à la vie. Le 21 avril dernier, la veuve de 69 ans a fait ses adieux à son époux, Philippe Maraninchi qu'elle surnommait affectueusement Mara. Un publicitaire de quinze ans son aîné qu'elle avait épousé le 15 avril 1966 et avec qui elle a eu une fille, Olivia, avocate et mère de deux enfants.

Comme le raconte le magazine Ici Paris, les adieux à Philippe ont été terribles pour Évelyne Dhéliat. La veille de l'incinération de son époux, elle est apparue les traits tirés chez le fleuriste et c'est en larmes qu'elle a quitté l'hôpital militaire de Percy à Clamart pour la levée du corps.

Pour ce dernier hommage rendu à Mara, celle qui fait la pluie et le beau temps sur TF1 a pu compter, notamment, sur la présence de Jacques Séguéla et de son collègue Louis Bodin qui la remplace actuellement à l'antenne avec la nouvelle recrue Tatiana Silva.

S'ils ont été nombreux à manifester leur soutien, la sexagénaire va avoir besoin de temps pour relever la tête, elle qui aurait dû fêter ses 51 an de mariage avec son inséparable moitié, le 15 avril.

Absente de l'antenne depuis ce jour tragique, Évelyne Dhéliat n'a pas pour le moment prévu de retrouver les plateaux de TF1.