L'essayiste et politologue Évelyne Pisier, soeur de l'actrice Marie-France Pisier (décédée en 2011 à l'âge de 66 ans) et ex-femme de l'ancien ministre Bernard Kouchner, est morte jeudi 9 février à l'âge de 75 ans selon l'avis de décès publié ce week-end dans les colonnes du Monde. Cette triste information a été annoncée par ses quatre enfants, ceux issus de son premier mariage avec l'actuel compagnon de Christine Ockrent et ceux qu'elle avait adoptés avec son deuxième époux et dernier compagnon, le politologue Olivier Duhamel.

Figure intellectuelle de gauche, elle était devenue en 1972 l'une des premières femmes agrégées de droit public et de science politique et avait été nommée en 1989 à la direction du livre et de la lecture par Jack Lang. "Elle était une femme d'exception. Elle a accompli un enseignement de haute valeur et conçu des ouvrages juridiques de tout premier plan", a déclaré l'ancien ministre de la Culture dans un communiqué, selon l'AFP.

Enseignante à l'Institut d'études politiques de Paris et à la Sorbonne, Évelyne Pisier était codirectrice des éditions universitaires Dalloz et faisait partie du comité éditorial de la collection À savoir avec son époux. Elle était notamment l'auteure d'un dictionnaire des oeuvres politiques.

Côté vie privée, Évelyne Pisier avait également entretenu une histoire d'amour avec Fidel Castro au début des années 1960. En novembre dernier, lorsque la mort du Comandante avait été annoncée à l'âge de 90 ans, l'écrivaine avait rédigé une tribune dans le Huffington Post pour se remémorer leur rencontre. "J'ai bientôt 23 ans et commence une histoire d'amour, qui durera quatre ans. Fidel est d'une tendresse incroyable. Et, même si je n'ai pas le choix parce qu'il est un héros, notre relation se transforme peu à peu : il suffit qu'il enlève son ceinturon et ses armes, j'oublie le Lider Maximo, désormais, je me persuade que Comandante ou pas, c'est bien l'homme que j'aime", avait-elle écrit.