Évelyne Thomas : Sa voiture incendiée en Corse, une enquête ouverte

Début de semaine difficile pour Évelyne Thomas. Dans la nuit de mardi 23 à mercredi 24 avril 2019, la voiture de l'animatrice de C'est mon choix (Chérie 25) a été incendiée. Selon Corse Matin, les faits se sont déroulés peu après 3h du matin, sur le parking de la résidence Napoléon, sur l'Île-Rousse, en Haute-Corse.

Le feu s'est également propagé à un véhicule situé à côté de celui d'Évelyne Thomas. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour destruction par incendie, qui a été confiée à la brigade de gendarmerie de Calvi. Pour l'heure, les enquêteurs disent ne privilégier aucune piste.

Pour rappel, la femme de 55 ans réside en Corse depuis plusieurs années avec sa fille Lola (17 ans). Aux dernières nouvelles, elle est toujours célibataire. Un statut amoureux sur lequel elle s'était confiée à l'occasion d'une interview pour France dimanche, en mars 2018 : "Ce n'est pas par choix que je suis célibataire. Vous savez, j'ai acquis une maturité qui me donne une certaine indépendance. (...) Je suis une femme qui élève seule sa fille, dans un métier exposé, avec tout ce qui va avec, et il n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui accepte ça. Une femme de caractère, on dit souvent qu'elle en a trop... ce qui m'insupporte !"

Son homme idéal ressemble physiquement à Vincent Elbaz, comme elle nous l'avait confié en septembre 2017.